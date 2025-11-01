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Politica· 2 min citire
REACȚIA POLIȚIEI ROMÂNE DUPĂ ACUZAȚIILE LUI GEORGE SIMION: „TRATĂM CU MAXIMĂ SERIOZITATE ORICE AMENINȚARE”
REACȚIA POLIȚIEI ROMÂNE DUPĂ ACUZAȚIILE LUI GEORGE SIMION: „TRATĂM CU MAXIMĂ SERIOZITATE ORICE AMENINȚARE”
Cum a răspuns Poliția Română după ce George Simion a acuzat-o că nu a luat măsuri după ce a fost amenințat.
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