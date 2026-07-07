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Politica· 1 min citire
Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO
Donald Trumnp în Air Force One (Profimedia)
Publicat7 iul. 2026, 15:23
Sursărealitatea.net
Aeronava prezidențială americană Air Force One, avându‑l la bord pe președintele SUA Donald Trump, a aterizat la Ankara pentru Summitul NATO. Liderul american a fost întâmpinat, la scara avionului, de omologul său turc, Recep Erdogan.
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