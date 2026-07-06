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Bolojan, la zece zile de un record istoric: poate deveni cel mai longeviv premier interimar

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat6 iul. 2026, 15:10
Sursărealitatea.net

Guvernul demis Ilie Bolojan se apropie de un nou record postdecembrist. Executivul a intrat, luni, 6 iulie, în cea de-a 63-a zi calendaristică de funcționare cu atribuții limitate, iar dacă blocajul politic continuă, premierul demis îl va depăși pe Emil Boc la capitolul cel mai lung interimat guvernamental din istoria recentă a României.

Cronologia interimatului Guvernului Bolojan

Cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026. De atunci, Executivul administrează doar treburile curente ale statului, până la depunerea jurământului de către un nou Guvern.

  • 5 mai 2026: Guvernul Bolojan este demis prin moțiune de cenzură

  • 6 iulie 2026: se împlinesc 62 de zile complete de la vot, Guvernul intrând în a 63-a zi de funcționare limitată

  • 15 iulie 2026: Bolojan ar egala recordul lui Emil Boc

  • 16 iulie 2026: dacă nu e învestit un nou Cabinet, Bolojan stabilește un nou record

Dat fiind că Parlamentul se află în vacanță și blocajul politic persistă, șansele instalării unui nou Guvern înainte de această dată sunt aproape nule. Dacă situația se prelungește până la reluarea sesiunii parlamentare din septembrie, Bolojan ar putea rămâne peste 120 de zile la Palatul Victoria după demitere.

Recordul deținut de Guvernul Emil Boc I

Executivul condus de Emil Boc a fost demis prin moțiune de cenzură pe 13 octombrie 2009 și a rămas cu atribuții limitate până pe 23 decembrie 2009, când a depus jurământul Guvernul Boc II. Interimatul a durat 71 de zile, record care ar putea fi depășit de Bolojan pe 16 iulie.

Topul celor mai lungi interimate guvernamentale

  • Emil Boc I (2009): 71 de zile, cel mai lung interimat postdecembrist

  • Florin Cîțu (2021): 51 de zile, de la moțiunea din 5 octombrie până la instalarea Guvernului Ciucă, pe 25 noiembrie

  • Cătălin Predoiu (2025): aproximativ 48 de zile de interimat

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