Politica· 1 min citire

Marine Le Pen, condamnată la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare

Marine Le Pen

Marine Le Pen

Scris deStoica Marian
Publicat7 iul. 2026, 15:18
Sursărealitatea.net

Șefa grupului parlamentar al partidului Rassemblement National, formațiune de extremă dreapta, a fost condamnată marți, în apel, la plata unei amenzi de 100.000 de euro.

Instanța a mai decis o pedeapsă de trei ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare, precum și supraveghere electronică. Aceasta a primit și 45 de luni de ineligibilitate, dintre care 30 de luni cu suspendare, conform Le Monde.

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