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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan a ajuns la summitul NATO! Miza uriașă pentru România în negocierile de la Ankara
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara, unde participă la summitul NATO desfășurat pe parcursul a două zile. Reuniunea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de evoluțiile din Orientul Mijlociu.
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