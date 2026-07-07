Economie· 1 min citire

Despăgubirile din scandalul ROBOR ar putea depăși amenzile uriașe aplicate băncilor. Avertisment BNR

Consiliul Concurenței a amendat mai multe bănci

Consiliul Concurenței a amendat mai multe bănci

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat7 iul. 2026, 08:29
Actualizat7 iul. 2026, 08:33
SursăRealitatea.Net

Banca Națională avertizează, în cel mai nou Raport privind stabilitatea financiară, că procesele pe care clienții le-ar putea deschide împotriva băncilor în scandalul ROBOR ar putea genera pierderi mai mari decât amenzile aplicate de Consiliul Concurenței. Vorbim despre litigii prin care debitorii ar putea cere despăgubiri pentru prejudiciile provocate de modul în care a fost stabilit indicele ROBOR.

BNR subliniază că 10 bănci comerciale ar putea suporta costuri juridice și reputaționale semnificative, după ce Consiliul Concurenței le-sancționat cu 3,73 miliarde de lei pentru coordonarea în procedura de stabilire a ROBOR.

Potrivit raportului, eventualele despăgubiri cerute de clienți ar putea depăși valoarea amenzilor, în funcție de modul în care instanțele vor calcula prejudiciile. BNR avertizează că impactul cumulat al acestor riscuri ar putea afecta nu doar băncile, ci și bugetul statului și percepția internațională asupra stabilității financiare a României.

În acest context, Banca Națională cere clarificări suplimentare pentru a evita confuziile și așteptările nerealiste în spațiul public.

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