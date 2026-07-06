Hamas anunță dizolvarea organului de conducere din Gaza, după aproape 20 de ani la putere

Gruparea Hamas a anunțat, luni, dizolvarea comitetului care a administrat Fâșia Gaza timp de aproape două decenii, deschizând calea pentru instalarea unui comitet tehnocratic palestinian care să gestioneze teritoriul.
Decizia reprezintă o schimbare politică majoră pentru Hamas, care controlează Gaza din 2007, de când luptătorii săi au înlăturat mișcarea rivală Fatah de la conducerea teritoriului.
De la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Hamas și Israel, în octombrie 2025, gruparea a declarat în repetate rânduri că este pregătită să renunțe la administrarea de zi cu zi a Fâșiei Gaza. Problema dezarmării Hamas rămâne, însă, nerezolvată.
„Mișcarea a decis să dizolve comitetul guvernamental din Gaza și să numească o personalitate acceptată la nivel național care să supravegheze activitatea comitetului până când Comitetul Național pentru Administrarea Gazei își va asuma oficial responsabilitățile”, a declarat pentru AFP un oficial Hamas, care a cerut anonimatul, nefiind autorizat să facă declarații publice pe acest subiect.
Biroul de presă al Hamas din Gaza a anunțat că va susține luni „o conferință de presă importantă”, fără a oferi alte detalii.
Facțiunile palestiniene, informate la Cairo
Un al doilea oficial Hamas a precizat că gruparea a informat deja celelalte facțiuni palestiniene despre această decizie, în cadrul unei întâlniri recente de la Cairo.
„Facțiunile au salutat decizia Hamas, descriind-o ca un pas important spre permiterea Comitetului Național să-și asume rolul de guvernare”, a declarat oficialul.
Comitetul Național, blocat în afara Gazei
Dizolvarea organului de conducere Hamas deschide calea pentru ca Comitetul Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza (NCAG), condus de oficialul palestinian Ali Shaath, să preia responsabilitățile administrative ale teritoriului.
NCAG a fost înființat de Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump, anul trecut, în contextul medierii armistițiului dintre Hamas și Israel. Cu toate acestea, de luni de zile, comitetul și-a păstrat sediul în afara Fâșiei Gaza, din cauza obiecțiilor israeliene privind intrarea sa pe teritoriul devastat de război.
Hamas și celelalte facțiuni palestiniene au purtat mai multe runde de discuții la Cairo cu mediatorii internaționali, pentru a reduce divergențele legate de a doua fază a armistițiului, care prevede dezarmarea Hamas și retragerea treptată a forțelor israeliene din Gaza. Această etapă se află în impas de câteva luni.