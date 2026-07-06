Advertising
Politica· 1 min citire
George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
Nicușor Dan și George Simion
Publicat6 iul. 2026, 12:25
Actualizat6 iul. 2026, 12:30
SursăRealitatea.net
Liderul AUR, George Simion, a lansat un nou apel la adresa președintelui Nicușor Dan pentru a nominaliza un nou premier. De asemenea, Simion i-a cerut demisia urgentă premierului interimar, Ilie Bolojan.
Citește și
- 13:29Dragoș Coman (deputat AUR): „Cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană este pusă pe angajații din România”
- 13:01Laura Gherasim (deputat AUR): „Cer Ministerului Sănătății situația reală a instalațiilor electrice din spitalele vasluiene. Vrem să știm dacă pacienții din Vaslui sunt în siguranță”
- 11:43Săptămână decisivă pentru Legea salarizării. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament
- 10:19Atac masiv asupra Kievului înaintea summitului NATO. Cel puțin zece morți și 46 de răniţi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News