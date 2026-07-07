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Actualitate· 2 min citire
Alertă în România! Două avioane de luptă au decolat de urgență, iar populația din Tulcea a primit mesaj RO-Alert
RO-Alert
Momente de tensiune marți dimineață în apropierea graniței României. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au fost ridicate de la sol după detectarea unor ținte aeriene în apropierea spațiului aerian românesc, în zona Insulei Șerpilor.
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