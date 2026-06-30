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Politica· 1 min citire
Parlamentul a aprobat legi-cheie pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evitem penalizări uriașe”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul a adoptat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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