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Politica· 2 min citire
ANCA ALEXANDRESCU PROMITE SALĂ POLIVALENTĂ ȘI FESTIVAL DE MUZICĂ LA BUCUREȘTI: „NU CU DROGAȚI, CI CU MUZICĂ DE CALITATE”
ANCA ALEXANDRESCU PROMITE SALĂ POLIVALENTĂ ȘI FESTIVAL DE MUZICĂ LA BUCUREȘTI: „NU CU DROGAȚI, CI CU MUZICĂ DE CALITATE”
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, spune că Bucureștiul trebuie să aibă o sală polivalentă modern
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