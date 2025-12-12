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Kievul contrazice informațiile despre o zonă demilitarizată în Donbas: „Deocamdată sunt doar discuții teoretice”

Kievul contrazice informațiile despre o zonă demilitarizată în Donbas: „Deocamdată sunt doar discuții teoretice”

Kievul contrazice informațiile despre o zonă demilitarizată în Donbas: „Deocamdată sunt doar discuții teoretice”

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 12 dec. 2025, 18:18

Kievul contrazice informațiile despre o zonă demilitarizată în Donbas:

Președinția Ucrainei a respins vineri informațiile apărute în presa internațională potrivit cărora Kievul ar fi gata să accepte formarea unei zone „tampon” sau demilitarizate în estul țării, în cadrul negocierilor purtate cu Statele Unite.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a subliniat că nu există nicio decizie politică în această direcție. Precizările vin după ce publicația franceză Le Monde a relatat că Ucraina ar fi acceptat, în principiu, ideea unei zone demilitarizate de-a lungul liniei actuale a frontului din Donbas, soluție care ar fi susținută de mai mulți lideri europeni și inclusă într-o variantă actualizată a planului de pace american, scrie Kiev Post.

Podoliak a afirmat că articolul francez exagerează situația și că discuțiile nu au depășit nivelul unor scenarii posibile analizate în cadrul consultărilor diplomatice. „În acest moment discutăm doar ipoteze teoretice. În orice proces de negociere se evaluează diferite formate, inclusiv variante de oprire a contactului direct de luptă”, a explicat el.

Consilierul a adăugat că, în teorie, anumite opțiuni ar putea include și o zonă supravegheată, fie tampon, fie demilitarizată, dar a insistat că acestea fac parte din analiza mai largă privind potențialele garanții de securitate, nu dintr-o propunere clară sau finalizată.

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