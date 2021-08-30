Economie· 1 min citire

Culisele statului paralel | TEZAURUL României, un secol de negocieri fără rezultat cu Moscova

Culisele statului paralel | TEZAURUL României, un secol de negocieri fără rezultat cu Moscova

Culisele statului paralel | TEZAURUL României, un secol de negocieri fără rezultat cu Moscova

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 30 aug. 2021, 23:43

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice

Povestea tezaurului românesc din Rusia rămâne un capitol deschis din istorie, după 100 de ani de aventuri politice. Depinde doar de statul român, așa cum susține și guvernatorul Băncii Naționale a României, să afirme mereu dreptul nostru, ca să nu cadă în uitare. Din păcate, însă, în cei 30 de ani scurși de la destrămarea Uniunii Sovietice, demersurile au rămas mai degrabă la stadiul de inițiative nefinalizate.

Toată istoria Tezaurului României de la Moscova, de peste 100 de ani, într-o ediție specială, la Realitatea PLUS, luni, la „Culisele statului paralel”, cu Anca Alexandrescu.

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