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Sport· 1 min citire
Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart
Simona Halep va participa la turneul de la Stuttgart
Joi s-a vehiculat informația că sportiva din Constanța s-ar fi retras de la turneul din orașul german, din cazua durerilor de la umărul drept
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