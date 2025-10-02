NICUȘOR DAN NU ÎL VREA PE BOLOJAN LA PRIMĂRIA CAPITALEI, DRULĂ ARE PRIORITATE. PRĂPASTIE ÎNTRE PREȘEDINTE ȘI PREMIER - SURSE
NICUȘOR DAN NU ÎL VREA PE BOLOJAN LA PRIMĂRIA CAPITALEI, DRULĂ ARE PRIORITATE. PRĂPASTIE ÎNTRE PREȘEDINTE ȘI PREMIER - SURSE
Noi scenarii ies la iveală în ceea ce privește posibilii candidați la Primăria Capitalei.
Noi scenarii ies la iveală în ceea ce privește posibilii candidați la Primăria Capitalei. Surse Realitatea Plus spun că premierul Ilie Bolojan nu exclude o candidatură la PMB, însă se pare că această mutare nu beneficiază de susținerea președintelui Nicușor Dan.
Potrivit surselor menționate anterior, candidatura lui Ilie Bolojan la Primăria Capitalei se află deja pe masa Executivului, iar prin această mutare s-ar putea evita anumite conflicte din coaliție.
Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan nu ar fi de acord posibila candidatură a lui Bolojan la PMB și asta pentru c,ă de-a lungul timpului, liderul de la Cotroceni și-a arătat sprijinul pentru Cătălin Drulă.
Fostul lider al USR și-a declarat public, în urmă cu câteva săptămân,i intenția de a candida pentru ocuparea funcției lăsate vacante de Nicușor Dan și se pare că deja se află într-o continuă campanie electorală.
Citește și:
- 15:15 - Franța și Germania pregătesc o reformă majoră a diplomației UE. Kaja Kallas ar putea pierde o parte din atribuții
- 14:22 - Ana-Maria Păcuraru: NATO este în alertă din cauza dronelor explodate în România
- 12:05 - Armata Română își schimbă strategia după incidentele cu drone
- 12:01 - Stenograme incendiare din ședința PNL. Liberalii sunt împotriva Guvernului Tomac și discută despre anticipate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News