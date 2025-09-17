MINISTRUL AGRICULTURII ÎI CEARTĂ PE ROMÂNI CĂ MĂNÂNCĂ AVOCADO ȘI MOZARELLA ÎN LOC DE BRÂNZĂ ȘI ROȘII AUTOHTONE
MINISTRUL AGRICULTURII ÎI CEARTĂ PE ROMÂNI CĂ MĂNÂNCĂ AVOCADO ȘI MOZARELLA ÎN LOC DE BRÂNZĂ ȘI ROȘII AUTOHTONE
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis românilor să consume produse locale, precum brânză românească și roșii, în loc de avocado și mozzarella.
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis românilor să consume produse locale, precum brânză românească și roșii, în loc de avocado și mozzarella. El a explicat că importurile ridicate duc la creșterea deficitului comercial.
Declarația a fost făcută la prezentarea programului PSD de relansare economică, acolo unde ministrul a afirmat că „avocado este pe primul loc” și că „un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”.
Replica a venit imediat din partea unui jurnalist prezent: „Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât costă un kilogram de roșii”. În realitate, un avocado se vinde cu 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.
Florin Barbu este același ministru care, în primăvară, îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceaușescu într-un discurs despre stuful din Delta Dunării.
Sursa: Newsinn
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