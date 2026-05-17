Eurovision 2026 | Juriul din Rep. Moldova a acordat doar 3 puncte României și niciun punct Ucrainei

Cele mai multe puncte, adică totalul de 12 puncte, juriul din Republica Moldova le-a oferit Poloniei. 10 puncte au plecat spre Israel, 8 puncte - către Grecia, 7 puncte - spre Bulgaria, iar alte 6 puncte - spre Norvegia.

De asemenea, acesta a oferit 5 puncte Cehiei și alte 4 puncte - Australiei. Țara vecină, România, a primit doar 3 puncte de la Chișinău. Alte 2 puncte au mers către Franța, iar cu un punct din partea Republicii Moldova s-a ales Italia. Ucrainei nu i-a fost oferit niciun punct.

În comentariile postărilor de pe rețelele de socializare, internauții s-au arătat revoltați de punctajele oferite de juriul moldovean țărilor vecine, dar mai ales României, care s-a ales doar cu 3 puncte. România, la rândul ei, a oferit Republicii Moldova 10 puncte.