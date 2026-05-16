Meteo 16 mai 2026. Alertă de vreme rea: Weekend cu ploi torențiale și vijelii în România!

Instabilitatea atmosferică lovește puternic România la sfârșitul acestei săptămâni. După o scurtă perioadă cu temperaturi blânde, meteorologii ANM avertizează că vremea se va schimba radical, mai multe regiuni fiind vizate de ploi torențiale, vijelii puternice și căderi de grindină care vor strica planurile de weekend.

Furtuni violente și alertă de inundații în weekend

România se confruntă cu o destabilizare accentuată a vremii. Sâmbătă, instabilitatea atmosferică devine extrem de pronunțată în a doua parte a zilei și pe parcursul nopții. Zonele cele mai afectate sunt Banatul, Oltenia, sudul Crișanei, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni sunt prognozate averse severe, descărcări electrice frecvente și căderi izolate de grindină.

Meteorologii avertizează că ploile vor avea caracter torențial, ceea ce va duce la acumulări rapide de apă într-un timp extrem de scurt. Volumele de precipitații vor oscila între 25 și 50 de litri pe metru pătrat, generând un risc ridicat de viituri și scurgeri de pe versanți.

Cod galben pe râuri: Unsprezece bazine hidrografice sub amenințare

Din cauza precipitațiilor abundente, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a instituit un Cod galben de inundații, valabil pentru tot weekendul. Hidrologii estimează creșteri bruște de debite și posibile revărsări locale, cu un impact major în special în zona de sud-vest a țării.

Atenționarea vizează cursuri de apă din bazinele:

Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava

Caraș, Nera, Cerna, Jiu

Olt, Argeș, Ialomița, Vedea și Călmățui

De asemenea, sunt vizate și alte râuri mici din zonele menționate, inclusiv afluenții Dunării din sectorul situat în amonte de stația Orșova.

Maxime de 27 de grade, vijelii și diferențe mari de temperatură

Pe lângă ploi, vântul va prezenta intensificări în majoritatea regiunilor, iar în timpul rafalelor asociate furtunilor viteza va atinge 40-60 km/h, luând aspect de vijelie.

Din punct de vedere termic, contrastul dintre regiuni va fi unul uriaș:

Maxime extreme: Pe litoral va fi cel mai răcoros, cu doar 16-17 grade Celsius, în timp ce în Lunca Dunării atmosfera va fi vară autentică, cu temperaturi de până la 27 de grade.

Minime nocturne: Temperaturile vor coborî până la 6 grade în depresiunile intramontane din nordul și centrul țării, urmând să atingă 13 grade în zonele sudice.

Vremea în București: Zi călduroasă, urmată de o noapte agitată

Schimbarea de front atmosferic nu va ocoli nici Capitala. Pe parcursul zilei, bucureștenii vor resimți o atmosferă caldă, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jurul a 25-26 de grade. Totuși, spre seară și în timpul nopții, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate averse torențiale semnificative, însoțite de fenomene electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.