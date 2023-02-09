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Careian, reținut pentru contrabandă cu țigări! Polițiștii au efectuat percheziții în Satu Mare, Ilfov, Călărași și București

Careian, reținut pentru contrabandă cu țigări! Polițiștii au efectuat percheziții în Satu Mare, Ilfov, Călărași și București

Careian, reținut pentru contrabandă cu țigări! Polițiștii au efectuat percheziții în Satu Mare, Ilfov, Călărași și București

Scris de Muresan Rodica Publicat: 9 feb. 2023, 13:46

Un bărbat din Carei a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri, și riscă să ajungă după gratii

Un bărbat din Carei a fost reținut pentru 24 de ore, miercuri, și riscă să ajungă după gratii, pentru contrabadă cu țigări, în urma a 9 percheziții domicilare efectuate de polițiștii sătmăreni pe raza județului, dar și în județele Ilfov, Călărași și Capitală.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub îndrumarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Satu Mare, precum și în județele Ilfov, Călărași și municipiul București, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 1 kg tutun de fumat, faptă prevăzută de Legea 227/2015.În urma cercetărilor efectuate și a punerii în executare a mandatelor de percheziție emise, polițiștii au identificat cantitatea de 50 kg de tutun măcinat, suma de 16.480 de euro, un telefon mobil, un dispozitiv de prelucrare manuală a țigaretelor, un cântar electric, precum și 503 tuburi goale de țigarete.Totodată, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat de 45 de ani, domiciliat în municipiul Carei, urmând ca acesta să fie prezentat instanței pentru luarea măsurilor legale.Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de investigare a criminalității economice ale Inspectoratelor de Poliție Județene Ilfov, Călărași, precum și a celor din cadrul Sectorului 3 București, cu aportul polițiștilor serviciilor acțiuni speciale.Pentru administrarea probatoriului în cauză, polițiștii au beneficiat de sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale.Sursa: Realitatea de Satu Mare

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