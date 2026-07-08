Nicușor Dan, despre trupele americane din Europa: „Nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”

Publicat 8 iul. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai NATO, desfășurată la Ankara, Turcia. Miercuri, acesta a făcut o declarație de presă în care a vorbit despre proiectul de declarație al summitului, creșterea cheltuielilor militare și importanța flancului estic.

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