Cod galben ANM de vijelii, ploi torențiale și grindină. Zonele afectate în următoarele zile

Publicat 8 iul. 2026, 10:30 Sursă realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de vreme rea, valabile miercuri și joi, pentru mai multe zone din țară. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse importante cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.

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