Liga Campionilor: Universitatea Craiova, pas important spre turul secund preliminar

Publicat 9 iul. 2026, 07:57 Sursă realitatea.net

Universitatea Craiova, a făcut un pas important către calificarea în turul al doilea preliminar al Liga Campionilor UEFA, după ce a învins categoric, scor 4-1, formația belarusă ML Vitebsk, în prima manșă disputată pe teren neutru, la Mezőkövesd, în Ungaria.

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