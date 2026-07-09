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Sport· 1 min citire
Liga Campionilor: Universitatea Craiova, pas important spre turul secund preliminar
Universitatea Craiova, campioana României Foto: Facebook | Universitatea Craiova
Publicat9 iul. 2026, 07:57
Sursărealitatea.net
Universitatea Craiova, a făcut un pas important către calificarea în turul al doilea preliminar al Liga Campionilor UEFA, după ce a învins categoric, scor 4-1, formația belarusă ML Vitebsk, în prima manșă disputată pe teren neutru, la Mezőkövesd, în Ungaria.
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