Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai dureri de cap fără motiv aparent?

Realitatea de Satu Mare
Scris de Realitatea de Satu Mare Publicat: 28 aug. 2026, 09:58

Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru, explică de ce durerile de cap care apar fără un motiv aparent pot ascunde cauze neașteptate și când este momentul să mergi la medic.

Nu toate durerile de cap au o cauză evidentă, dar cele mai frecvente sunt legate de tensiune. Stresul, deshidratarea, lipsa somnului sau statul prelungit în fața ecranelor pot duce la contractarea mușchilor din zona gâtului și capului. Această tensiune se transformă în durere.

Uneori, chiar și poziția incorectă poate fi cauza. Există și alte tipuri, precum migrenele, care implică mecanisme mai complexe, inclusiv sensibilitate la lumină sau anumite alimente.

Durerea de cap nu este doar un simptom. Este un semnal că organismul este dezechilibrat. Iar cauza nu este întotdeauna unde simți durerea.

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