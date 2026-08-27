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Economie· 2 min citire
Guvernul stabilește sumele de bani pe care le vor primi instituţiile statului din programul SAFE
Guvernul României
Publicat27 aug. 2026, 13:06
Sursărealitatea.net
Tot joi va fi adoptat şi un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărţii electronice de identitate.
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