Burnoutul, suferința oamenilor care muncesc până la epuizare. Simptomele, explicate de un psiholog

Publicat 21 aug. 2026, 14:11 Sursă realitatea.net

În opinia psihologului, burnoutul nu începe neapărat cu o stare de oboseală, „ci mai degrabă cu un idealism al persoanei în cauză”.

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