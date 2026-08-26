Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce obiceiurile bat motivația de fiecare dată?

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat26 aug. 2026, 10:02
Actualizat26 aug. 2026, 10:09

De ce unele obiceiuri ne schimbă viața mai mult decât motivația? Într-o nouă ediție „Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru”, descoperim de ce disciplina de zi cu zi și micile rutine pot avea un impact mai puternic și mai durabil decât motivația de moment.

Motivația e instabilă. Apare. Dispare. Obiceiurile rămân. Ele nu depind de chef. Depind de repetiție.
Nu trebuie să faci perfect. Trebuie să faci constant. 

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