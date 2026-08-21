Economie· 1 min citire

Marea amăgire din legea salarizării: cum a promis ministrul Muncii că nu va scădea niciun venit, deși noul proiect taie banii angajaților

Dragos Pîslaru

Dragos Pîslaru

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat21 aug. 2026, 10:07
SursăRealitatea PLUS

Deși ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, promitea în urmă cu două luni că noua lege a salarizării nu va duce la scăderea veniturilor angajaților din sectorul public, realitatea arată contrariul. Ceea ce era prezentat drept o reformă fără pierderi pentru angajați se transformă într-o perspectivă tot mai clară de diminuare a veniturilor angajaților din România, conform Realitatea PLUS.

„Niciun venit aflat în plată în sectorul public nu va scădea ca urmare a acestei legi. Este esențial: niciun angajat din sectorul public nu va pleca acasă cu mai puțini bani ca urmare a acestei reforme. Văd proteste din partea sindicatelor, reacții legate de scăderi și aș vrea să fie foarte clar: nu există niciun fel de scădere, niciun fel de reducere a venitului salarial aflat în plată. Este clar, după primele runde de consultări, că este un proiect care are lacune și trebuie să îl îmbunătățim”, a declarat Dragoș Pîslaru.

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