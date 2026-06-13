Advertising
Politica· 1 min citire
Premierul desemnat, așteptat să prezinte programul de guvernare
Eugen Tomac și Ilie Bolojan
Publicat13 iun. 2026, 13:52
Sursărealitatea.net
Formarea Guvernului Tomac intră în linie dreaptă! Premierul desemnat este așteptat astăzi să depună oficial în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Deja, cea mai mare parte dintre principalele partide au decis să nu susțină noul executiv.
Citește și
- 14:45Italia majorează cheltuielile pentru apărare la 2,8% din PIB
- 14:28Țara e în pericol: noul avertisment al președintelui
- 10:16George Simion: „Avem toate motivele pentru suspendarea președintelui!”
- 10:08Măsuri de securitate fără precedent înaintea SUMMITULUI G7. Moment istoric: Realitatea PLUS va transmite de la eveniment
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News