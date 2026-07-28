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Actualitate· 2 min citire
TAROM, sub presiunea Comisiei Europene. Noul plan de restructurare trebuie prezentat în această toamnă
TAROM
Compania aeriană TAROM riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă, până la sfârșitul lunii decembrie 2026, nu va demonstra că poate funcționa pe baze financiare sustenabile. Avertismentul a fost lansat marți de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.
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