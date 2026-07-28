Advertising
Economie· 2 min citire
Bolojan face un pas înapoi: retrage hotărârea de guvern privind biodiversitatea, contestată de PSD
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu
Publicat28 iul. 2026, 19:41
Sursărealitatea.net
Premierul demis Ilie Bolojan a decis să retragă Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026–2030, proiect intens criticat de PSD. Strategia va fi transformată într-un proiect de lege, care a fost depus deja la Senat.
Citește și
- 19:19Carburanții se scumpesc din nou. Cât costă benzina și motorina la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol
- 17:50Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
- 15:46TAROM, sub presiunea Comisiei Europene. Noul plan de restructurare trebuie prezentat în această toamnă
- 15:05Românii nu își mai pot plăti facturile la timp. Scumpirile aduc tot mai multe restanțe
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News