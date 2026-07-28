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Actualitate· 1 min citire
Real Madrid stabilește un nou reper în sportul mondial. Anunțul făcut de clubul lui Florentino Perez
Real Madrid
Real Madrid continuă să stabilească noi standarde în sportul mondial, de această dată din punct de vedere financiar. Clubul spaniol a anunțat că a încheiat exercițiul financiar 2025-2026 cu venituri operaționale de peste 1,2 miliarde de euro, o performanță fără precedent pentru o entitate sportivă.
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