Mihai Fifor, atac dur la Bolojan după greva din Sănătate: „Nu guvernează o țară. Face inventarul ei. Ilie își vede de viață”

Greva generală din Sănătate a declanșat un nou atac politic la adresa lui Ilie Bolojan. Senatorul PSD Mihai Fifor acuză Guvernul că tratează spitalele și angajații din sistem doar prin prisma cheltuielilor, fără să țină cont de deficitul de personal, epuizarea cadrelor medicale și lipsa accesului la servicii în mediul rural.
Social-democratul susține că protestul început de medici, asistenți și ambulanțieri arată că sistemul a ajuns la limita suportabilității. În opinia sa, tăierea posturilor, a sporurilor și a veniturilor nu poate reprezenta o reformă reală.
„Ilie Bolojan nu guvernează o țară. Face inventarul ei. Numără paturi, numără posturi, numără salarii, numără sporuri. Dar nu vede oamenii din spatele cifrelor”, a transmis Mihai Fifor.
Gărzile epuizante și lipsa de personal din spitale
Senatorul PSD vorbește despre medicii care lucrează gărzi de 24 de ore, asistentele care răspund de saloane întregi și echipajele de ambulanță care parcurg distanțe mari pentru a ajunge în localitățile izolate. El susține că personalul medical este obligat să lucreze în echipe incomplete, cu tot mai puțin timp pentru fiecare pacient. Fifor reclamă și modul în care sunt plătite gărzile, afirmând că acestea continuă să fie calculate în funcție de salariile de bază din 2018. În același timp, spune că lipsa medicilor, asistenților, infirmierilor și brancardierilor poate afecta inclusiv șansele pacienților de a primi tratamentul necesar la timp.
„Spitalele României nu sunt ținute în picioare de guverne. Sunt ținute în picioare de oameni care, de prea multe ori, merg dincolo de limitele puterii lor”, afirmă senatorul.
Fifor atrage atenția asupra crizei medicinei de familie
O parte importantă a mesajului său vizează situația din mediul rural. Mihai Fifor susține că problemele din spitale încep cu mult înainte ca bolnavii să ajungă la Urgențe, în localitățile în care lipsesc medicii de familie, dispensarele sunt închise, iar oamenii trebuie să parcurgă zeci de kilometri pentru o consultație.
Potrivit cifrelor prezentate de senator, 1.055 de localități au deficit de medici de familie, 335 depind de medici care vin periodic din alte comune, iar alte 175 nu au deloc medic de familie. Pentru acoperirea necesarului actual ar mai fi nevoie de 1.473 de specialiști. Fifor consideră că lipsa prevenției și abandonarea medicinei de familie duc la aglomerarea spitalelor, blocarea Unităților de Primiri Urgențe și creșterea numărului de intervenții ale ambulanțelor.
„Formăm medici pe care apoi îi pierdem”
Senatorul PSD mai arată că, în ultimii trei ani, România a pregătit aproape 16.000 de medici, medici dentiști și farmaciști specialiști, fără să existe însă date clare privind numărul celor care au rămas să lucreze în țară. În timp ce statul investește în formarea lor, spitalele continuă să funcționeze cu mii de posturi vacante, iar numeroase localități nu au personal medical suficient. Mihai Fifor susține că autoritățile nu cunosc nici câți specialiști au plecat, nici motivele pentru care aceștia au ales alte state.
„Nu medicii au abandonat România. România îi abandonează, de prea mulți ani, pe medici și pe pacienții ei”, a transmis social-democratul.
Acesta afirmă că greva generală nu trebuie minimalizată și cere o schimbare de abordare în sistemul public de sănătate, bazată pe investiții, prevenție, păstrarea personalului și respectarea angajaților, nu pe reduceri de venituri și posturi.