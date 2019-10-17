Peste 480 locuri de muncă vacante în străinătate, prin programul EURES

Angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 484 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Germania –123 locuri de muncă pentru: ajutor electrician, ajutor curățenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef de pârtie, chef de rang, commis de rang, conducător tren marfar, demichef de rang,electrician, fierar – betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instalații sanitare, de încălzire și gaz,instalator țevi de apă și gaz, junior chef/sous chef, lăcătuș, manager recepție, manipulant mărfuri, mecanic de proces – producție muluri, mecanic de proces, operator excavator, operator stivuitor, parchetar,personal în domeniul gastronomiei de sistem, pictor decorator, preparator de înghețată, recepționer, sudor MAG, tâmplar, zidar;Olanda: 119 locuri de muncă pentru: instalator sanitar, de încălzire și aparate de are condiționat, lucrător în seră de flori, lucrător în producția de alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator;Malta – 64 locuri de muncă pentru: dealer de cazinou, electrician, instalator, producător și instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVACAustria –54 locuri de muncă pentru : electrician,faianțar, instalator sanitar și de încălzire, lăcătuș mecanic în construcții, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar producție de mobilier, tâmplar de ferestre;Polonia – 33 locuri de muncă pentru: specialist relații clienți, lucrător în producție, montator de acoperiri de geamuri interioare și exterioare,marinar ape interioare;Marea Britanie – 30 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură;Norvegia – 27 locuri de muncă pentru: electrician cu certificat DSB, farmacist mecanic auto, medic stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto;Franța – 17 locuri de muncă pentru: mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto;Slovacia – 12 locuri de muncă pentru: sticlar;Spania – 4 locuri de muncă pentru: măcelar dezosator;Slovenia – 1 locuri de muncă pentru: programator.Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spațiul Economic European se pot adresa consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 sau e-mail:[email protected], care îi poate îndruma, sau pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro.