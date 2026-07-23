Vremea severă a creat pagube în 24 de localități și în București. Peste 170 de case, curți și subsoluri, inundate

Publicat 23 iul. 2026, 08:15 Actualizat 23 iul. 2026, 08:16 Sursă realitatea.net

Echipele operative ale Ministerului Afacerilor Interne continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor hidrometeorologice și rămân pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea pagubelor.

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