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Reprezentanții UMPMV și PPMP trag un semnal de alarmă: Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public

Gabriel Oprea

Gabriel Oprea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iul. 2026, 10:11

Creșterea accelerată a prețurilor și semnalele de încetinire economică aduc noi presiuni în spațiul public. Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) solicită autorităților un plan național de urgență care să vizeze protejarea nivelului de trai, relansarea economiei și menținerea ratingului de investiții al României.

Într-un comunicat transmis joi, cele două organizații își exprimă îngrijorarea față de evoluțiile economice recente. Potrivit datelor invocate, inflația anuală a ajuns la 10,42% în iunie 2026, cu impact direct asupra costului vieții și a puterii de cumpărare, în special pe segmentul serviciilor și al mărfurilor nealimentare.

Pe fondul acestor evoluții, indicatorii economici transmit, spun reprezentanții UMPMV și PPMP, un semnal de alarmă. Rata șomajului era de aproximativ 3,21% la finalul lunii mai, echivalentul a peste 256.000 de persoane înregistrate, în timp ce instituțiile financiare internaționale anticipează o încetinire a creșterii economice.

Un punct sensibil rămâne situația întreprinderilor mici și mijlocii. Costurile tot mai ridicate, accesul dificil la finanțare și scăderea consumului pot duce, în lipsa unor măsuri, la reducerea investițiilor și chiar la închiderea unor afaceri, cu efect direct asupra locurilor de muncă.

Organizațiile atrag atenția și asupra riscurilor legate de ratingul de investiții al României. O eventuală retrogradare sub pragul „investment grade” ar putea însemna costuri mai mari de finanțare și o scădere a atractivității pentru investitori, cu efecte în lanț asupra economiei.

În acest context, UMPMV și PPMP propun un set de măsuri care includ elaborarea unui plan național pentru creștere economică, accelerarea absorbției fondurilor europene, sprijin pentru IMM-uri și menținerea unui cadru fiscal predictibil. De asemenea, este invocată necesitatea protejării categoriilor vulnerabile și a consolidării finanțelor publice.

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