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Furtunile au lovit 20 de localități din Dâmbovița, Ilfov, Prahova și București. Bilanțul IGSU -FOTO

FOTO: IGSU

FOTO: IGSU

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat22 iul. 2026, 15:58
SursăRealitatea.Net

Furtunile și ploile abundente au făcut prăpăd în 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov și Prahova. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe, îndepărtarea copacilor doborâți și a elementelor de construcție desprinse de vânt, în urma fenomenelor meteo severe.

Bilanțul IGSU

Forțele de intervenție acționează pentru evacuarea apei din 51 case, 47 curți, cinci beciuri/subsoluri, trei agenți economici și o anexă gospodărească, precum și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la trei imobile și a doi de copaci prăbușiți, fiind avariat un autoturism, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

ISU Prahova continuă intervențiile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova continuă intervențiile cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, două autocamioane de intervenție, două microbuze, două buldoexcavatoare, șase motopompe și 21 pompieri din cadrul ISUJ Dâmbovița, ISUJ Teleorman și USISU Ciolpani.

Monitorizarea evoluției fenomenelor hidrometeorologice continuă, echipele operative ale MAI fiind pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor produse de vremea severă.

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