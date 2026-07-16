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Nouă luni fără casă, după explozia din Rahova. Trei oameni au murit, blocul este tot în ruină și nimeni nu a răspuns pentru tragedie

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat16 iul. 2026, 09:58
SursăRealitatea PLUS

De mai bine de nouă luni, zeci de familii nu mai au un loc pe care să-l numească acasă. Dorm pe la rude, în chirii sau pe unde apucă, în timp ce blocul explodat din Rahova, în care și-au lăsat munca de-o viață, stă în continuare în ruină.

Trei oameni și-au pierdut viața în urma exploziei, dar nici astăzi nu există un vinovat tras la răspundere. Pentru supraviețuitori fiecare zi înseamnă încă o promisiune uitată și încă o speranță spulberată.

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