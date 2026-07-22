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Misiuni dificile pentru pompierii din Prahova. Zeci de intervenții după ploaia torențială, o bătrână salvată din casa inundată-FOTO

FOTO: ISU Prahova

FOTO: ISU Prahova

Realitatea de Satu Mare
Scris deRealitatea de Satu Mare
Publicat22 iul. 2026, 11:35
Actualizat22 iul. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net

Ploile au făcut din nou ravagii în județul Prahova. Pompierii au intervenit miercuri dimineață în aproape 30 de situații pentru gestionarea efectelor produse de precipitațiile torențiale, care au provocat inundații și alte probleme în mai multe localități.

O bătrână, salvată din locuința inundată

”Până în jurul orei 10:00 au fost gestionate 27 de situații, cele mai multe vizând evacuarea apei din gospodării/locuințe/operatori economici. De asemenea, în localitatea Pleașa (comuna Bucov), un echipaj ISU Prahova a intervenit pentru salvarea unei persoane vârstnice blocată într-o locuință inundată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Cele mai afectate localități din Prahova

Potrivit reprezentanților instituție, cele mai afectate localități sunt: Filipeștii de Târg - opt situații gestionate; Păulești - nouă situații gestionate; Blejoi - trei situații gestionate; Bucov - două situații gestionate; Plopeni - două situații gestionate; Băicoi - o situație gestionată; Ploiești - o solicitare.

O parte dintre intervenții au fost finalizate, în timp ce echipajele continuă să acționeze în teren pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de precipitațiile abundente.

La nivelul ISU Prahova au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, Câmpina, Vălenii de Munte, Mizil, Gărzilor de Intervenție Băicoi și Urlați, precum și al Punctului de Lucru Plopeni, alături de pompierii de la USISU Ciolpani, care intervin cu autospeciale și motopompe în zonele afectate.

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