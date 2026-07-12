Escaladare fără precedent în Orientul Mijlociu. Iranul a lovit o bază aeriană din Iordania și a blocat Strâmtoarea Ormuz

Conflictul din Orientul Mijlociu atinge un nou prag critic și amenință să se transforme într-un război regional de proporții. Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a revendicat oficial un atac cu rachete asupra bazei aeriene „Prinţul Hassan” din Iordania. Potrivit presei de stat de la Teheran, preluate de CNN, acțiunea militară a fost prezentată ca o operațiune de represalii, provocând o alertă de securitate maximă în întreaga regiune.
Într-o succesiune rapidă de acțiuni militare și navale, Iranul a atacat direct infrastructura militară a Iordaniei și a închis una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, provocând o reacție armată imediată din partea Statelor Unite ale Americii. Această evoluție marchează o extindere periculoasă a ariei de confruntare, implicând direct un stat vecin și destabilizând rutele comerciale globale.
Rachete balistice asupra bazei aeriene „Prințul Hassan”
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a asumat oficial responsabilitatea pentru un atac masiv cu rachete balistice lansat împotriva bazei aeriene „Prințul Hassan”, situată pe teritoriul Iordaniei. Într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat IRIB, armata ideologică a Teheranului a susținut că operațiunea a fost un succes, ducând la distrugerea unui centru de comandă și control, precum și a mai multor hangare destinate depozitării dronelor militare.
Conform oficialilor iranieni, acest atac reprezintă o replică directă la operațiunile anterioare ale forțelor americane, care vizaseră poziții strategice iraniene de-a lungul coastelor sudice.
Avertisment dur pentru Washington și riposta imediată a CENTCOM
Pe lângă componenta militară, Teheranul a lansat și un avertisment ferm pe canalele diplomatice și media, menit să descurajeze orice tentativă de răspuns din partea Occidentului. Mesajul transmis prin intermediul postului IRIB stipulează clar că orice nouă acțiune de retaliere din partea Statelor Unite va fi întâmpinată cu „reacții și mai puternice”.
Mesajul nu a stopat însă răspunsul alianței occidentale. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a reacționat prompt, anunțând declanșarea unei a treia runde de lovituri tactice aeriene împotriva unor obiective militare din interiorul Iranului, la scurt timp după atacul din Iordania.
Blocaj total în Strâmtoarea Ormuz și atacarea unui cargou cipriot
Simultan cu atacul cu rachete, tensiunile s-au mutat și în plan naval. Forțele maritime ale Gardienilor Revoluției au decretat închiderea totală și pe termen nelimitat a Strâmtorii Ormuz, punct nodal prin care tranzitează o parte semnificativă din petrolul lumii. Decizia a fost impusă după ce navele militare iraniene au tras focuri de avertisment asupra unui cargou comercial care ar fi circulat pe o „rută neautorizată”.
Rapoartele furnizate de agențiile de presă AFP și Reuters, coroborate cu datele transmise de CENTCOM, indică faptul că nava vizată este GFS Galaxy, un container sub pavilionul Ciprului. Atacul iranian a provocat avarii structurale grave ambarcațiunii, în special în zona sălii mașinilor. Din păcate, incidentul s-a soldat și cu victime, un membru civil al echipajului fiind dat dispărut în acest moment.
Echipajul a abandonat nava în flăcări
Din cauza daunelor majore și a riscului iminent de scufundare sau explozie, continuarea marșului a devenit imposibilă pentru marinarii de la bord. Centrul de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO) a emis o alertă oficială duminică dimineață, confirmând că echipajul a fost nevoit să abandoneze de urgență nava GFS Galaxy.
În prezent, întreaga regiune a Strâmtorii Ormuz rămâne extrem de instabilă și este monitorizată îndeaproape de flotele internaționale. În același timp, piețele financiare și energetice globale urmăresc cu îngrijorare maximă efectele blocajului, care riscă să declanșeze o criză majoră a resurselor la nivel mondial.