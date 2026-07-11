Femeie înjunghiată în inimă după ce i-a spus iubitului că vrea să se despartă. Victima a fugit pe stradă cu cuțitul în piept: „Săriți, că mă omoară!”

Un caz de o violență extremă a avut loc vineri seara în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare. Un tânăr de 26 de ani este acuzat că și-a înjunghiat concubina în zona inimii, după ce femeia i-ar fi spus că dorește să încheie relația. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Victima a suferit răni foarte grave și a fost transportată de urgență la spital. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru tentativă la omor calificat prin violență în familie.
Femeia ar fi fost atacată după ce a spus că vrea să se despartă
Incidentul s-a petrecut vineri, 10 iulie 2026, în jurul orei 17:30, în locuința în care cei doi trăiau împreună, în satul Tarna Mare. Discuția dintre ei ar fi devenit violentă în momentul în care femeia i-ar fi spus partenerului său că dorește să pună capăt relației. Tânărul ar fi luat un cuțit și ar fi lovit-o de mai multe ori în zona pieptului, aproape de inimă. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta ar fi amenințat-o în mod direct că o va ucide. Gravitatea loviturilor, faptul că acestea au fost aplicate în mod repetat și zona vitală vizată i-au determinat pe anchetatori să deschidă un dosar pentru tentativă la omor calificat, conform Presasm.ro.
Victima a fugit pe stradă cu un cuțit înfipt în piept
După atac, femeia ar fi reușit să iasă din locuință și să fugă pe stradă, deși avea cuțitul înfipt în piept. Localnicii spun că au auzit țipete disperate venind din curte.
„Săriți, că mă omoară!”, ar fi strigat victima în timp ce încerca să ceară ajutor.
Un bărbat a alergat spre ea și a scos cuțitul din rană. Imediat după acest moment, femeia s-a prăbușit și și-a pierdut cunoștința. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.
Una dintre lovituri i-a atins inima
Femeia a fost dusă la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, unde medicii au intervenit imediat pentru a-i salva viața. Starea sa era extrem de gravă, iar una dintre loviturile de cuțit i-ar fi atins inima. Victima avea mai multe răni în zona pieptului, în apropierea inimii, și a fost supusă unei intervenții chirurgicale complicate. În prezent, starea femeii este stabilă, însă aceasta se află în continuare sub supravegherea atentă a medicilor. Faptul că a supraviețuit este considerat aproape miraculos, având în vedere gravitatea rănilor și zona în care au fost aplicate loviturile.
Tânărul de 26 de ani a fost reținut
Suspectul nu ar fi negat acuzațiile aduse de anchetatori. Acest lucru, împreună cu loviturile repetate și atacarea unei zone vitale, a cântărit în decizia de a-l cerceta pentru tentativă la omor. Polițiștii și procurorii au exclus posibilitatea ca bărbatul să fie cercetat în libertate. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat unui judecător de la Tribunalul Satu Mare, cu propunere de arestare preventivă.
Ce pedeapsă riscă bărbatul acuzat de atac
Tânărul este cercetat pentru tentativă la omor calificat prin violență în familie, una dintre cele mai grave acuzații prevăzute de Codul penal.