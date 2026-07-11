Femeie înjunghiată în inimă după ce i-a spus iubitului că vrea să se despartă. Victima a fugit pe stradă cu cuțitul în piept: „Săriți, că mă omoară!”

Publicat 11 iul. 2026, 21:49 Sursă Realitatea.net

Un caz de o violență extremă a avut loc vineri seara în comuna Tarna Mare, județul Satu Mare. Un tânăr de 26 de ani este acuzat că și-a înjunghiat concubina în zona inimii, după ce femeia i-ar fi spus că dorește să încheie relația. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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