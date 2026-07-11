Ce riscă, în 2026, un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere

Atunci când un apartament este închiriat, mulți proprietari pornesc de la ideea că plata întreținerii și a utilităților este exclusiv problema chiriașului. În realitate, dacă facturile nu sunt achitate și se adună restanțe, asociația de proprietari și furnizorii se vor îndrepta, în cele din urmă, tot împotriva proprietarului locuinței.
Chiar dacă în contract scrie că chiriașul trebuie să plătească întreținerea, această înțelegere produce efecte între cele două părți. În relația cu asociația de proprietari, obligația de plată rămâne legată de apartament și de persoana care îl deține.
Restanțele chiriașului devin problema proprietarului
Dacă un chiriaș nu achită întreținerea mai multe luni, proprietarul nu poate invoca simplul fapt că nu el a locuit în apartament. Asociația poate cere plata direct de la acesta, iar datoria poate crește prin aplicarea unor penalități.
Penalitățile pot ajunge până la 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, însă sunt aplicate după trecerea unei perioade de 30 de zile de la termenul de plată. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși însă suma inițială restantă.
Administratorul trebuie să îl anunțe în scris pe proprietarul care nu și-a plătit obligațiile. Dacă datoria rămâne neachitată mai mult de 60 de zile de la scadență sau 90 de zile de la afișarea listei, asociația îl poate da în judecată.
Se poate ajunge la executarea silită a apartamentului
În cazul în care asociația câștigă procesul, hotărârea poate fi pusă în executare, iar banii pot fi recuperați prin metodele prevăzute de lege, conform Avocatnet.ro.
Pentru restanțele la întreținere, asociația are și posibilitatea de a înscrie o ipotecă legală asupra apartamentului. Cu alte cuvinte, datoria nu rămâne doar trecută pe lista de plată, ci poate ajunge să fie notată în cartea funciară a locuinței.
În situațiile grave, când sumele nu sunt plătite și procedura merge mai departe, se poate ajunge inclusiv la executarea silită. Riscul este suportat de proprietar, chiar dacă datoriile au fost făcute de chiriaș.
Aceeași regulă se aplică și la utilități
Problemele nu se opresc la cheltuielile asociației. Dacă facturile pentru utilități sunt emise pe numele proprietarului și nu sunt achitate, furnizorii îl pot acționa în instanță.
În blocurile în care serviciile sunt facturate individual, furnizarea utilităților pentru întregul imobil nu ar trebui întreruptă din cauza unui singur apartament restant. Recuperarea banilor trebuie făcută direct de la proprietarul care are datorii.
Cum își poate recupera proprietarul banii
După ce plătește restanțele, proprietarul poate cere de la chiriaș sumele achitate în locul lui. Poate merge în instanță pentru recuperarea banilor și, dacă închirierea continuă, poate cere și rezilierea contractului.
Situația devine însă mai complicată atunci când apartamentul a fost închiriat fără un contract scris. În lipsa unui document, proprietarul trebuie să dovedească cine a locuit acolo, în ce perioadă și ce obligații avea.
Un contract înregistrat fiscal sau autentificat poate ajuta la recuperarea chiriei restante, însă cheltuielile de întreținere nu sunt recuperate automat în același mod. Pentru aceste sume poate fi nevoie de o acțiune separată.
Datoriile pot bloca și vânzarea locuinței
Un proprietar care vrea să își vândă apartamentul trebuie să prezinte o adeverință din care să reiasă că întreținerea și utilitățile sunt plătite la zi.
Dacă există datorii, tranzacția poate merge mai departe doar în cazul în care cumpărătorul acceptă în mod clar să preia toate restanțele. În caz contrar, proprietarul trebuie să achite sumele înainte de semnarea actelor.