Clipe de groază în avion după ce un geam s-a spart în timpul zborului. ”Jumătate din om era afară pe fereastră”

Un zbor Ryanair care plecase din Salonic și se îndrepta spre München s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru pasageri, după ce unul dintre geamurile aeronavei s-a spart în timpul zborului. Incidentul s-a produs la aproximativ o oră de la decolare și a provocat depresurizarea cabinei.
Cel mai grav afectat a fost un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, care se afla chiar lângă geamul avariat. Potrivit informațiilor publicate de CNN Grecia, bărbatul a suferit un traumatism la nivelul gâtului, însă leziunile nu îi pun viața în pericol.
„Nu mai puteam respira. Se auzeau țipete și urlete”
O pasageră identificată de presa elenă drept Christina a povestit pentru Radio Thessaloniki că totul s-a petrecut în câteva secunde. Mai întâi s-a auzit un zgomot puternic, asemănător exploziei unui cauciuc, iar imediat după aceea geamul s-a spart.
„Ne-am dat seama imediat că s-a produs depresurizarea, nu mai puteam respira, se auzeau țipete, urlete, oameni care strigau. La început am crezut că cineva deschisese din greșeală ușa de urgență... Imediat au căzut măștile de oxigen...”, spune aceasta.
În cabină s-a instalat imediat panica. Măștile de oxigen s-au activat automat, iar pasagerii au încercat să înțeleagă ce se întâmplă și să îi ajute pe cei aflați în apropierea locului unde s-a produs incidentul.
„Jumătate din om era afară pe fereastră”
Potrivit mărturiei femeii, pasagerul sârb a fost la un pas de o tragedie. Cei care se aflau pe scaunele din apropiere au intervenit imediat și au reușit să îl țină.
„Fetele care erau lângă sârbul respectiv l-au apucat imediat și, din fericire, nu își scosese centura. Jumătate din om era afară pe fereastră”, spune aceasta.
Conform relatării pasagerei, corpul bărbatului ajunsese aproape până la nivelul umerilor în exteriorul aeronavei. Faptul că purta centura de siguranță și reacția rapidă a celor din jur au făcut posibilă tragerea lui înapoi în cabină.
Avionul s-a întors la Salonic
După depresurizarea cabinei, pilotul a decis să întrerupă imediat cursa și să revină pe aeroportul „Macedonia” din Salonic, de unde aeronava decolase cu aproximativ o oră înainte.
Avionul a aterizat în siguranță, fără alte incidente. Ulterior, pasagerii au fost transferați într-o altă aeronavă a companiei Ryanair, cu care și-au continuat călătoria către München.