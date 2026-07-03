Recunoaștere de la vârful MAI: Cătălin Predoiu laudă performanța polițiștilor antidrog din Neamț

O amplă operațiune antidrog desfășurată în județul Neamț, soldată cu confiscarea a peste 2,4 tone de canabis, a atras aprecierile conducerii MAI. Ministrul Cătălin Predoiu a transmis mesaje de felicitare polițiștilor, procurorilor DIICOT și tuturor structurilor de siguranță care au participat la descoperirea culturii gigant și a laboratorului de procesare.

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