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Actualitate· 2 min citire
FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute
FIFA
FIFA pregătește o premieră absolută pentru finala Cupei Mondiale, programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey. Forul mondial intenționează să organizeze, pentru prima dată în istoria competiției, un spectacol de amploare în pauza meciului, inspirat de celebrul show de la Super Bowl.
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