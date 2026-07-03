Ultimatum de la AUR pentru Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan să propună un premier până duminică!”

George Simion a transmis un ultimatum președintelui! Dacă Nicușor Dan nu vine cu o propunere de premier până la finalul săptămânii, liderul AUR demarează procedura de suspendare a șefului de stat. Totodată, Simion îl acuză pe Bolojan, că deși guvernul său a fost demis, nu vrea să plece de la putere.

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