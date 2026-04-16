Călin Georgescu critică modul în care România a gestionat cazul Pfizer și programul SAFE: „Totul trebuie să contești. Din start” VIDEO

În interviul acordat joi seara, la Realitatea PLUS, jurnalistului Ion Cristoiu, Călin Georgescu a afirmat că România ar fi trebuit să conteste „pe loc” decizia internațională în cazul Pfizer și a susținut că există „nereguli” și în programul european de înarmare (SAFE). „Care este avantajul României” în aceste angajamente financiare, a întrebat Georgescu.

Călin Georgescu a declarat, în dialogul de joi seara cu jurnalistul Ion Cristoiu, că România ar fi trebuit să reacționeze imediat în cazul deciziei internaționale privind contractul Pfizer.

„În primul rând, trebuia să contești. Totul trebuia să contești. Totul. Din start”, a spus Georgescu, argumentând că statul trebuie să se raporteze, în primul rând, la nevoile populației: „Tu trebuie să te ocupi de ce are nevoie poporul român. Tu nu poți să te grăbești: plătim, chiar și în rate, când situația în țara ta este foarte delicată”.

Georgescu a criticat și faptul că România ar fi acceptat plata sumei stabilite. „România a primit o decizie a unui tribunal internațional pe care nu a contestat-o nici o secundă. Și în același timp tu te grăbești să plătești o sumă care nu este mică. 666 de milioane este o sumă”, a afirmat el.

Președintele interzis de Sistem a sugerat că există neclarități și în privința împrumutului primit ulterior de la Banca Mondială: „Este foarte interesant cum, la câteva zile, s-a primit și împrumutul de la Banca Mondială, cam pe aceeași sumă. Undeva este ceva nefiresc”.

Referindu-se la responsabilități, Georgescu a afirmat: „Eu nu acuz pe nimeni. Eu constat”.

Despre programul european de înarmare (SAFE)

Călin Georgescu a extins criticile și asupra programului european de înarmare, afirmând că ar observa un „același patent” ca în cazul Pfizer: „Același patent l-am văzut și în legătură cu programul de înarmare. Președinta Comisiei s-a angajat… Nu numai cu noi. Eu vorbesc doar că noi suntem la nivelul Uniunii”.

El a susținut că există nereguli în modul în care sunt asumate aceste angajamente: „Oricum este ceva neregulat. Pentru că unde este avantajul industriei românești? Unde este avantajul producției românești? Cât peste 50% rămâne România? Care este scopul final?”.

Georgescu a avertizat asupra consecințelor financiare: „Altfel, două generații sunt îndatorate inutil”.

El a subliniat, totodată, că problema esențială este protejarea intereselor naționale: „Este mai puțin important ce fac ei acolo. Este important ce facem noi și cine ne protejează pe noi”.