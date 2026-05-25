Răsturnare de situație: Trump temperează negocierile cu Iranul după ce anunța acordul aproape finalizat

La doar o zi după ce a afirmat că Statele Unite sunt aproape de finalizarea unui acord cu Iranul, președintele american Donald Trump a transmis că administrația sa nu intenționează să accelereze negocierile, potrivit Politico.

Într-o postare publicată duminică pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a criticat acordul nuclear încheiat în timpul administrației Obama și a subliniat că orice nouă înțelegere trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dețină capacități nucleare.

„Discuțiile evoluează într-un mod organizat și constructiv. Le-am transmis reprezentanților mei să nu forțeze încheierea unui acord, pentru că timpul lucrează în avantajul nostru”, a transmis Trump.

Președintele american a mai precizat că relația dintre Washington și Teheran a devenit „mai profesionistă și mai eficientă”, însă a avertizat că măsurile de blocadă navală vor rămâne în vigoare până la semnarea unei înțelegeri.

Trump: Strâmtoarea Ormuz ar putea fi redeschisă

După atacurile lansate de Statele Unite asupra Iranului în februarie, în urma cărora ayatollahul Khamenei a fost ucis, administrația Trump a evitat să ofere un termen clar privind evoluția conflictului. Totuși, oficialii americani au transmis în mod repetat că își doresc o soluționare rapidă și evitarea unui conflict de durată.

Sâmbătă, la aproape trei luni de la primul atac din 28 februarie și după mai multe săptămâni de negocieri complicate, Trump a anunțat că un acord cu Iranul, negociat inclusiv prin intermediari din Orientul Mijlociu, se află într-un stadiu foarte avansat.

Liderul american nu a oferit detalii suplimentare, însă a precizat că înțelegerea ar putea include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, punct strategic esențial pentru comerțul internațional și piața energetică globală, după ce închiderea rutei maritime de către Iran a provocat tensiuni și perturbări economice la nivel mondial.