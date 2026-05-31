Tragedie cumplită în Timiș! Un bărbat a ars de viu după ce casa i-a fost înghițită de flăcări

Un incendiu violent izbucnit în dimineața zilei de duminică a avut un deznodământ tragic în județul Timiș. Un bărbat și-a pierdut viața după ce locuința sa din satul Brestovăț a fost cuprinsă de flăcări.

Alarma a fost dată în jurul orei 06:00, când mai mulți localnici au observat incendiul și au apelat serviciul de urgență 112. La sosirea echipajelor de intervenție, focul se manifesta generalizat la întreaga locuință, care avea aproximativ 70 de metri pătrați.

Flăcările au distrus rapid casa, iar acoperișul și o parte din tavan s-au prăbușit în timpul incendiului. Din păcate, proprietarul nu a mai reușit să se salveze.

După ce au reușit să lichideze focul, pompierii au descoperit trupul carbonizat al bărbatului printre dărâmăturile încă fumegânde ale locuinței. Fiul victimei, care locuiește într-o localitate învecinată, a ajuns la fața locului după ce a fost anunțat de cunoscuți despre tragedie.

Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că incendiul ar fi pornit de la o țigară aprinsă lăsată nesupravegheată, însă cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea cercetărilor.

Intervenția pompierilor a fost una de durată, operațiunea de stingere și înlăturare a efectelor incendiului întinzându-se pe parcursul a aproximativ patru ore.