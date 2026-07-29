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Sport· 1 min citire
Astăzi debutează Campionatul Mondial de handbal feminin Under 18 în România
Handbal feminin
Publicat29 iul. 2026, 08:15
Sursărealitatea.net
Naționala României, pregătită de Victorina Bora, face parte din grupa F.
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