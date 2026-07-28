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Andrew și Tristan Tate cer să fie eliberați pe cauțiune. Dosarul de extrădare rămâne în analiză

Frații Tate

Frații Tate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 21:52

Andrew și Tristan Tate au depus o cerere prin care solicită să fie eliberați din penitenciarul federal din Miami, în timp ce autoritățile britanice continuă demersurile pentru extrădarea lor într-un dosar care include acuzații de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Cei doi frați, în vârstă de 39, respectiv 38 de ani, au fost arestați în Statele Unite pe 18 iulie. O zi mai târziu, Serviciul Procuraturii Coroanei din Marea Britanie a anunțat formularea unor noi capete de acuzare, care vizează presupuse fapte comise între iulie 2010 și august 2017 și care ar implica patru presupuse victime.

Instanța americană analizează cererea de extrădare

Andrew și Tristan Tate, care dețin cetățenie britanică și americană și sunt foști practicanți de kickboxing, se află în prezent într-un centru federal de detenție din Miami, unde așteaptă decizia instanței americane privind solicitarea de extrădare formulată de Marea Britanie.

Până la soluționarea acestei proceduri, cei doi încearcă să obțină eliberarea pe cauțiune, iar instanța urmează să se pronunțe asupra cererii în cursul lunii august.

Frații Tate resping toate acuzațiile

Andrew și Tristan Tate au negat în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva lor și susțin că nu au comis nicio faptă ilegală.

Dosarul reprezintă un nou episod din seria problemelor judiciare cu care se confruntă cei doi influenceri, deveniți cunoscuți la nivel internațional prin activitatea lor în mediul online și mesajele controversate promovate pe platformele de socializare. Andrew Tate s-a autodefinit în trecut drept misogin.

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